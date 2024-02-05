غانيون: نقدم الدعم الفني لتقييم الوضع لأزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن

أخبار ليبيا 24

عبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، اليوم الإثنين، عن التزام المنظمة الدولية بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع والعمل معاً لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، وفق تغريدة لها عبر إكس.

وأجرى فريق من منظمة الصحة العالمية زيارة ميدانية إلى بلدية زليتن لتقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة والصحة البيئية الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل في البلدية.

وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بالكارثة البيئية، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.