داخلية الحكومة الليبية تبحث الصعوبات التي تواجه المرأة

التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبو زريبة”، الإثنين ، بديوان الوزارة بوزيرة الدولة لشؤون المرأة “انتصار عبود”، ومدير مكتب شؤون المرأة بديوان الوزارة ” أسماء سعد”، ورئيس مكتب شؤون المرأة بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، ” لمياء الآغا”.

وتركز اللقاء حسب ما نشر ، على مناقشة التحديات التي تواجه المرأة الليبية والتحديات، كما تم خلال اللقاء التطرق إلى استعدادات الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة والترتيبات المطلوبة في المنطقة الجنوبية.

وتضمن اللقاء مناقشة آلية التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة المرأة، حيث تم تسليط الضوء على أهمية دور المرأة في المجال الأمني، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الوزارة بتعزيز حقوق المرأة وتوفير الدعم اللازم لها، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية.

وأعرب وزير الداخلية في ختام اللقاء عن تقديره للتعاون القائم بين الوزارتين، موضحاً أهمية دور المرأة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأنها شريك حقيقي في بناء وتعزيز الأمن الوطني.