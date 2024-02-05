جهاز النهر ينفي إغلاق صمام الخط المغذي لمدينة زليتن 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، اليوم الاثنين، إغلاق صمام الخط المغذي لمدينة زليتن.

وقال الساعدي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ :”لا يوجد إغلاق كلي في مدينة زليتن، وإنما تخفيف الضغط داخل أنابيب النهر”.

وأوضح مدير المكتب أن هذا الإجراء حتى يتسنى للفرق من صيانة تسريب بسيط وقع في أنبوب يغذي منطقة القرة بوللي.

وأضاف الساعدي أن مدينة زليتن تتغذى هي ومصراتة وبني وليد عبر نفس الخط القادم من سهل الحساونة ولا يمكن إغلاق المياه عن ثلاثة مدن.

وأفاد الساعدي، أنه من المتوقع استئناف الضخ بالمعدل الطبيعي منذ يوم الغد الثلاثاء، مؤكداً أنة لا يوجد أي تسريب في منظومة النهر والأنابيب المغذية لمدينة زليتن.

وأشار مدير مكتب الإعلام إلى أن جهاز النهر أبدى استعداده لتقديم أي خدمة أو مساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة لبلدية زليتن.

وكانت الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، أعلنت أمس الأحد الإغلاق المؤقت لمياه النهر الصناعي عن زليتن في ظل ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن الإجراء هدفه إجراء الاختبارات، لمعرفة أسباب ظاهرة ارتفاع نسب المياه الجوفية.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ في ظل إعلان حالة الطوارئ بمدينة زليتن، وبعد مخاطبة وزير الموارد المائية في الحكومة، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهار الصناعي.