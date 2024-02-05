جماعة الحوثي : 300 غارة أمريكية بريطانية على اليمن منذ بداية 2024

في مؤتمر صحفي ، أعلنت جماعة الحوثي، الإثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا “استهدفتا اليمن بـ 300 غارة” منذ بدء هجماتهما على البلاد في يناير /كانون الثاني الماضي.

وقالت الجماعة أن “هناك ما يقارب 300 غارة على أمريكية بريطانية على بلدنا (منذ بدء هجمات الدولتين في يناير )”.

وأضاف: “أمريكا هي من تعتدي علينا، ولا يمكن أن تفلت من العقاب، ولا يمكننا أبدا أن نسكت عن العدوان على بلادنا، وهو لن يؤثر على موقفنا تجاه غزة وفلسطين”.

وأوضح أن اليمن “وضع كل إمكاناته لنصرة غزة ولا يمكن أن يوقف عملياته حتى يتوقف العدوان (الإسرائيلي) وتفتح المنافذ (في إشارة لفتح المعابر ودخول المساعدات للقطاع الفلسطيني)”.