انطلاق اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الاثنين، بالعاصمة الكونغولية برازفيل أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وتنعقد أشغال الدورة تحت رئاسة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو بمشاركة كبيرة لقادة دول الجوار الليبي.

ويسمح اللقاء، لإعطاء دفع جديد لحالة الانسداد السياسي الذي يعيق تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتحضيرا لقمة المصالحة الوطنية التي من المزمع أن تنعقد شهر أبريل بمدينة سيرت الليبية.

وكثف رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو جهوده في قيادة وساطة أفريقية في ليبيا وهي من ضمن المبادرات الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية، ويعتبر اجتماع كينتيل حاسما بالنسبة لليبيا ولأفريقيا عموما ومنطقة الساحل والصحراء بشكل خاص، وتهدف هذه المبادرة المتعددة التي تشمل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية إلى إيجاد حل تفاوضي للأزمة.

ويعد هذا الاجتماع التاسع من نوعه، في إطار مواصلة الجهود من أجل استقرار ليبيا، ومن شأنه أن يعيد التأكيد على موقف أفريقيا بشأن انعقاد منتدى المصالحة الوطنية، ويرتقب أن ينبثق عن هذا الاجتماع لجنة تحضيرية لهذا الحوار يكون دورها تحديد الترتيبات التنظيمية للمنتدى.