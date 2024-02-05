انحسار موجة البرد في ليبيا والأجواء تعود للدفء

أخبار ليبيا 24

أفادت نشرة، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بانحسار موجة البرد، على أغلب مناطق ليبيا؛ بفعل وجود مرتفع جوي.

وقال المركز، إن المرتفع الجوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا، ويعمل على استقرار في حالة الطقس على أغلب المناطق.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى، تميل للدفء منتصف النهار، على معظم مناطق ليبيا؛ حيث تتراوح ما بين 17 و22 مئوية.

وأشار المركز، إلى أن من المتوقع ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر، على بعض مناطق الجبل الأخضر.

وتوقع المركز، استمرار الاستقرار خلال اليومين القادمين، مع احتمالية تغير الأجواء، خلال الأسبوع القادم، وعودة الأجواء الشتوية.