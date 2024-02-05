النفط يرتفع متأثرا بالضربات الأمريكية في الشرق الأوسط وقصف أوكرانيا لمصفاة روسية

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي، متأثرة بالضربات الأمريكية على جماعات مسلحة في الشرق الأوسط، بينها الحوثي في اليمن، في الوقت الذي ضربت فيه طائرات مسيرة أوكرانية، أكبر مصفاة في جنوب روسيا.

وزادت سعر العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 77.69 دولار للبرميل. في حين بلغت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72.53 دولارا للبرميل، مرتفعة 25 سنتا، أو 0.4 بالمئة.

وأنهى، الخامان القياسيان، الأسبوع الماضي، منخفضين نحو 7%.

وظل، المستثمرون حذرين، من أي تصعيد في الصراع، في الشرق الأوسط، بعد أن أشارت الولايات المتحدة، إلى مزيد من الضربات على جماعات مسلحة، في الشرق الأوسط، ردًا على هجوم مميت، على قواتها في الأردن.

وواصلت، الولايات المتحدة أيضًا حملتها، ضد الحوثيين في اليمن، حيث شنت 36 ضربة، يوم السبت، ما أدى إلى تعطيل طرق تجارة النفط العالمية، على الرغم من أن الإمدادات لم تتأثر إلى حد كبير.

وفي روسيا، قصفت طائرتان، بدون طيار، أوكرانيتان، أكبر مصفاة لتكرير النفط، في جنوب البلاد، يوم السبت، مما أدى إلى خفض صادرات روسيا من (النافتة).

وقالت شركة لوك أويل، التي تمتلك مصفاة فولجوجراد البالغة طاقتها 300 ألف برميل يوميا، في وقت لاحق إن المصفاة تعمل كالمعتاد.