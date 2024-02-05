المستشار صالح يصل الدوحة بدعوة رسمية

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى القطري حسين بن عبدالله الغانم الذي كان في استقباله لدى وصوله أرض المطار.

ويرافق عقيلة خلال الزيارة عضو مجلس النواب عن بنغازي رئيس لجنة الصداقة الليبية القطرية ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس عيسى العريبي، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية عدنان الشعاب، والنائب إدريس المغربي.

وسبق أن زار المستشار صالح قطر في سبتمبر 2022 وبحث حينها مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأوضاع في ليبيا، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث تنمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.