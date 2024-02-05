الكبير ومهراج يبحثان سبل التعاون مع المركزي الفرنسي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

5 فبراير، 2024 5:10 م
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أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، سبل التعاون مع المركزي الفرنسي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال الكبير للسفير الفرنسي، اليوم الإثنين، بحضور المستشارة السياسية بالسفارة الفرنسية، ماري فافيرلي.

وبحسب بيان المركزي تطرق اللقاء إلى العديد من المواضيع أهمها دور مصرف ليبيا المركزي في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة.

كما بحث إمكانية الاستفادة من خبرات البنك الدولي وآخر المستجدات بشأن توحيد المصرف المركزي وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

5 فبراير، 2024 5:10 م
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