السبت.. الأولمبي يلتقي جاره أساريا في ديربي الزاوية ضمن إياب المجموعة الثانية

أخبار ليبيا 24

يشهد يوم الجمعة المقبل انطلاق مرحلة إياب المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بمواجهة السويحلي والخمس بملعب النهر بطرابلس.

في حين تستكمل مرحلة الجولة الأولى من إياب المجموعة الثانية يوم السبت بإقامة ثلاثة مباريات حيث تجمع المواجهة الأولى أبوسليم والاتحاد المصراتي بملعب أبوسليم.

والمواجهة الثانية يستقبل فيها الأولمبي جاره أساريا في ديربي مدينة الزاوية في حين يستضيف الملعب الليبي الأهلي طرابلس بملعب النهر في المواجهة الثالثة .

وتختتم مباريات الجولة يوم الأحد بلقاء قمة يجمع الاتحاد بالمدينة في ملعب النهر الصناعي.