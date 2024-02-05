الدبيبة يبحث توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان 

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأكد الدبيبة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة وضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.

ووجه، بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات الاحتكار، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.

كما وجه الدبيبة برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة.

وطالب بالعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.

وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار.

ودع الدبيبة إلى ضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة الموانئ والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.