الخارجية اللبنانية : 100 ألف نازح من جنوب البلاد جراء إعتداءات إسرائيل

أعلنت الخارجية اللبنانية عن طريق وزيرها عبدالله بوحبيب، الاثنين، وجود نحو 100 ألف نازح من جنوب لبنان، نتيجة “الاعتداءات” الإسرائيلية الأخيرة.

جاء هذه التصريحات خلال استقباله رئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس في مكتبه بالعاصمة بيروت التي وصلتها الأحد، في زيارة لمدة يومين، وفق بيان للخارجية اللبنانية.

وقال بوحبيب: “لدينا نحو 100 ألف نازح من الجنوب نتيجة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية، وهم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة”.

وأشار إلى أن “كل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها”.