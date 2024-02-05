الخارجية اللبنانية : 100 ألف نازح من جنوب البلاد جراء إعتداءات إسرائيل

5 فبراير، 2024 8:59 م
0 0

أعلنت الخارجية اللبنانية عن طريق وزيرها عبدالله بوحبيب، الاثنين، وجود نحو 100 ألف نازح من جنوب لبنان، نتيجة “الاعتداءات” الإسرائيلية الأخيرة.

جاء هذه التصريحات  خلال استقباله رئيسة الصليب الأحمر الدولي كيت فوربس في مكتبه بالعاصمة بيروت التي وصلتها الأحد، في زيارة لمدة يومين، وفق بيان للخارجية اللبنانية.

وقال بوحبيب: “لدينا نحو 100 ألف نازح من الجنوب نتيجة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية، وهم بأمسّ الحاجة للعناية والمساعدة”.

وأشار إلى أن “كل مساعدة ممكنة من الصليب الأحمر الدولي مرحب بها”.

5 فبراير، 2024 8:59 م
0 0

المزيد من الأخبار

النهر الصناعي

جهاز النهر ينفي إغلاق صمام الخط المغذي لمدينة زليتن 

5 فبراير، 2024 8:57 م

وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض في مستهل جولة بالشرق الأوسط

5 فبراير، 2024 8:50 م
وكالة أخبار ليبيا 24

540 جندياً أصيبوا بالخطأ منذ بدء معارك غزة

5 فبراير، 2024 8:46 م

غانيون: نقدم الدعم الفني لتقييم الوضع لأزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليتن

5 فبراير، 2024 5:50 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى