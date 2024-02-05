الحويج يزور السنغال ويلتقي رئيس وزرائها

أخبار ليبيا 24

أجرى، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، زيارة إلى السنغال، حيث كان في استقباله الوزير الأول السنغالي رئيس الوزراء، أمادو با.

وقالت الحكومة، إنّه جرى خلال الاستقبال تسليط الضوء على المستجدات الراهنة في ليبيا.

وأضافت، أن الحويج أكد على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة، التي تجمع البلدين الشقيقين، وأن الحكومة الليبية راغبة في ضخ نَفَسٍ جديد في العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأعرب، رئيس الوزراء السنغالي، عن استعداده لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وأكد أن السنغال، ستظل دائما إلى جانب ليبيا، باعتبارها بلدًا شقيقًا وصديقًا.

وأكد، أن هذا اللقاء، يعد فرصة للطرفين، لتقوية فضاءات التواصل بين رجال الأعمال وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.