الحويج: المواد الغذائية واللحوم ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان 

5 فبراير، 2024 11:17 م
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محمد الحويج

أخبار ليبيا 24 

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج أن المواد الغذائية واللحوم ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان لتساهم في استقرار أسعار السوق. 

وقدم الحويج خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي. 

وأوضح وزير الاقتصاد أن الاعتمادات المستندية تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة. 

وأفاد أن المصرف المركزي بدأ في فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، وهذا ما سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان. 

5 فبراير، 2024 11:17 م
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