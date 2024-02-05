الحكومة الليبية تُعلن وصول خبراء مصريين لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية وصول فريق خبراء مصريين من شركة “أيكون المصرية” للاستشارات الهندسية إلى مدينة زليتن لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول العاجلة بما يخدم أهالي المدينة.

وبحسب بيان الحكومة، رافق الوفد الهندسي المصري عضو مجلس النواب عن مدينة زليتن عزالدين قويرب وذلك لمتابعة أعمال الوفد وتقديم التسهيلات كافة.

وسبق وأن بحث رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بزليتن مع فريق المكتب الإنجليزي وفريق الخبراء الليبيين.

وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بالكارثة البيئية، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.