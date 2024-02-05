الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا يختار سالم خليل رئيسا جديدا له

5 فبراير، 2024 12:04 م
0 1

أخبار ليبيا 24

اختار، الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا، سالم علي خليل، رئيسا له، وعلي المقرحي، نائبا للرئيس، إضافة لخمسة أعضاء آخرين.

والأعضاء هم: عويدات خلف الله وعبدالقادر علوه موسى وشاكر الفيتوري وإبراهيم محمد الزايدي والقذافي أبو شاقور.

جاء ذلك، في نهاية المؤتمر الجامع الثاني للاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا، والذي أقيم الأحد، بفندق تيبستي في بنغازي.

وحضر المؤتمر، الأمين العام للاتحاد الدولي، لنقابات العمال العرب، ورئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة والاتحاد العربي للخدمات السياحية.

كما حضر المؤتمر، رئيس اتحاد عمال البحرين ورئيس اتحاد عمال النفط بجمهورية مصر، والمدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية. وأكد الجميع، على ضرورة رجوع ليبيا، للمقاعد الدولية.

 

الوسوم
5 فبراير، 2024 12:04 م
0 1

المزيد من الأخبار

إصابة طفل بجراح بليغة جراء انفجار جسم متفجر في تاورغاء

5 فبراير، 2024 11:28 ص

نقابة شركة الخدمات الأرضية: نرفض قرار حكومة الوحدة بنقل الشركة لشؤون الخصخصة

5 فبراير، 2024 10:43 ص
النصب التذكاري لمعركة جليانا في بنغازي

انحسار موجة البرد في ليبيا والأجواء تعود للدفء

5 فبراير، 2024 9:29 ص

النفط يرتفع متأثرا بالضربات الأمريكية في الشرق الأوسط وقصف أوكرانيا لمصفاة روسية

5 فبراير، 2024 8:50 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى