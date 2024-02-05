الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا يختار سالم خليل رئيسا جديدا له

أخبار ليبيا 24

اختار، الاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا، سالم علي خليل، رئيسا له، وعلي المقرحي، نائبا للرئيس، إضافة لخمسة أعضاء آخرين.

والأعضاء هم: عويدات خلف الله وعبدالقادر علوه موسى وشاكر الفيتوري وإبراهيم محمد الزايدي والقذافي أبو شاقور.

جاء ذلك، في نهاية المؤتمر الجامع الثاني للاتحاد الوطني العام لعمال ليبيا، والذي أقيم الأحد، بفندق تيبستي في بنغازي.

وحضر المؤتمر، الأمين العام للاتحاد الدولي، لنقابات العمال العرب، ورئيس الاتحاد المهني للخدمات العامة والاتحاد العربي للخدمات السياحية.

كما حضر المؤتمر، رئيس اتحاد عمال البحرين ورئيس اتحاد عمال النفط بجمهورية مصر، والمدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية. وأكد الجميع، على ضرورة رجوع ليبيا، للمقاعد الدولية.