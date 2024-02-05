اعتقال مغني الراب كيلر مايك مباشرة بعد تسلمه لثلاث جوائز كبرى في حفل جرامي

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قال شهود، إن الشرطة اقتادت، مغني الراب كيلر مايك، من حفل توزيع جوائز جرامي، مساء الأحد، مكبل اليدين بعد، فوزه بثلاث من أكبر جوائز موسيقى الراب، في صناعة الموسيقى.

ولم تقدم، شرطة لوس أنجلوس، أي بيان، حول هذا الأمر، وقال ضابطان صحفيان منفصلان، إنهما ليس لديهما معلومات، وفقا لرويترز.

وأظهر، مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي ترافق كيلر مايك، ويداه مقيدتان خلف ظهره.

وذكرت صحيفة، هوليوود ريبورتر، نقلاً عن مسؤول أمني في الساحة، أن كيلر مايك، تم احتجازه بتهمة جنحة غير محددة لا علاقة لها بجوائز جرامي.

وفاز، كيلر مايك ومعاونوه، بجائزة جرامي لأفضل أغنية راب “علماء ومهندسين” وأفضل أداء راب، وأفضل ألبوم راب لـ “مايكل”.

وُلد مايكل ريندر، ويُعرف كيلر مايك أيضًا بالنشاط الاجتماعي في قضايا، مثل العنصرية ووحشية الشرطة.