إصابة طفل بجراح بليغة جراء انفجار جسم متفجر في تاورغاء

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أصيب، طفل بجراح بليغة، تسببت في بتر يده، وخسارة إحدى عينيه، جراء انفجار لغم، أثناء جمع الحطب، في تاورغاء

وقال، المجلس المحلي تاورغاء، في بيان، إن طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات، تعرض لانفجار لغم، عند قيامه بـ “تجميع الحطب والأشجار لإشعال نار تقيهم من برد الشتاء”. وأضاف المجلس، أن الانفجار، أدى لبتر إحدى يديه وخسارة إحدى عينه وحدوث تشوهات بجسمه.

وأكد المجلس، أنّه تمّت إحالة الطفل من مستشفى تاورغاء إلى الطوارئ في مصراتة ولا يزال في العناية الفائقة. ونشر المجلس نسخة مصورة من تقرير الإحالة أعده مستشفى تاورغاء العام بشأن حالة الطفل.

ووفقا للتقرير؛ فإن الطفل تعرض إلى “انفجار جسم متفجر أدى إلى بتر في اليد اليمنى عند الرسغ وإصابات متعددة بالوجه والصدر”.

وأفاد التقرير، أنّه تمّ “إجراء عملية إنعاش، وتركيب محاليل وريدية بقسم الطوارئ، وإحالته بالإسعاف، لاستكمال العلاج بمركز مصراتة الطبي”.