أكثر من 800 جثمان..استخراج جثامين ضحايا الفيضانات من مقبرة مرتوبة لأخذ عينات منها 

أخبار ليبيا 24

أكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مواصلة إخراج جثامين ضحايا الفيضانات من مقبرة مرتوبة لأخذ عينات منها.

وأوضحت الهيئة أنه يتم إعادة دفن الجثامين التي يتم استخراجها في مقبرة خاصة بضحايا الفيضانات.

وأفاد مسؤول في مقبرة مرتوبة، أنه تم إخراج أكثر من 800 جثمان من ضحايا درنة حتى الآن لأخذ عينات وإعادة دفنهم في مقبرة خاصة بهم بمنطقة الفتايح.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كشفت ملخص إحصائيات عمليات استخراج الجثامين مجهولة الهوية في مدينة درنة (إعصار درنة) مع عدد ملفات الأهالي حتى 31 يناير 2024.

وأوضحت الهيئة أنه تم استخراج عدد 1739 جثمان من مقبرة الظهر الأحمر، ومن مقبرة مرتوبة 862 جثمان.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن الجثامين التي استخرجت من البحر والمباني المهدمة 235 جثمان.