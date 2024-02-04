4000 برميل نفط يوميا..شركة مليتة تعيد تأهيل البئر (A75 ) بحقل أبو الطفل 

4 فبراير، 2024 10:37 م
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المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا 24 

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة “مليتة” للنفط والغاز تمكنت من إعادة تأهيل البئر (A75 ) بحقل أبو الطفل. 

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها على “فيسبوك”، أن الشركة نفذت عمليات إعادة تثقيب وتمديد التثقيب للطبقات المنتجة. 

وتابعت الوطنية للنفط، أن نتائج الاختبارات الأولية كانت إنتاج 4000 برميل نفط يوميا، بعد أن كانت 781 برميلا فحسب. 

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن إعادة تأهيل البئر يأتي تنفيذًا لخطة المؤسسة الإستراتيجية لزيادة الإنتاج. 

4 فبراير، 2024 10:37 م
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