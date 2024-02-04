4000 برميل نفط يوميا..شركة مليتة تعيد تأهيل البئر (A75 ) بحقل أبو الطفل 

أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة “مليتة” للنفط والغاز تمكنت من إعادة تأهيل البئر (A75 ) بحقل أبو الطفل.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها على “فيسبوك”، أن الشركة نفذت عمليات إعادة تثقيب وتمديد التثقيب للطبقات المنتجة.

وتابعت الوطنية للنفط، أن نتائج الاختبارات الأولية كانت إنتاج 4000 برميل نفط يوميا، بعد أن كانت 781 برميلا فحسب.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن إعادة تأهيل البئر يأتي تنفيذًا لخطة المؤسسة الإستراتيجية لزيادة الإنتاج.