وزارة النفط بحكومة الوحدة تكشف عن قيمة تحصيل الإيرادات النفطية خلال شهر يناير

أخبار ليبيا 24

كشفت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة تكشف عن قيمة تحصيل الإيرادات النفطية خلال شهر يناير المنصرم.

وأعلنت الوزارة، اليوم الأحد، تحصيل مليار و470 مليون دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير 2024.

وقالت الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط والغاز، في نشرتها الشهرية، إن هذه المبالغ محصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة (كونوكوفيلبس، وتوتال إنيرجز)، بما يتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام خلال يناير.