وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 27 ألفا و365 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، الأحد، إلى “27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 121 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة، إنه “في اليوم 121 للحرب ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيدا و66.630 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 127 شهيدا و178 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.