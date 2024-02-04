مقتل 2 من مقاتلي حزب الله في مواجهات مع اسرائيل

4 فبراير، 2024 8:32 م
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أعلن “حزب الله” اللبناني في بيان له ، الأحد، مقتل اثنين من مقاتليه في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 179 منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى “حزب الله” الى 179، جراء القصف المتبادل بشكل يومي مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

4 فبراير، 2024 8:32 م
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