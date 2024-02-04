مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطين

4 فبراير، 2024 8:12 م
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في تصريحٍ لوزير الخارجية المصري سامح شكري ، دعت مصر، الأحد، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة رفض التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.

واكد سامح شكري خلال المؤتمر الذي عقده مع نظيره الفرنسي ، على أهمية وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للقطاع.

وأضاف: “نؤكد رفض مصر التهـجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة”.

وتابع شكري: “يجب التعامل مع القضية الفلسطينية عبر إطار سياسي شامل، ويجب تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

من جانبه، قال سيجورنيه: “نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وأضاف: “نحن قلقون بشأن زيادة التوترات في منطقة البحر الأحمر”.

4 فبراير، 2024 8:12 م
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