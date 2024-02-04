مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته المرتقبة حول ليبيا منتصف فبراير الجاري

أعلن الموقع الرسمي للأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة حول ليبيا يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري؛ لمناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد ودور البعثة الأممية.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة بشأن ليبيا في شهر ديسمبر الماضي، قدم خلالها المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” إحاطة للمجلس حول موقف الأطراف السياسية، من مبادرته الهادفة إلى عقد اجتماع خماسي بين قادة هذه الأطراف.

وأوضح “باتيلي” أن “القادة لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة”.