مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته المرتقبة حول ليبيا منتصف فبراير الجاري

4 فبراير، 2024 8:28 م
0 0

أعلن الموقع الرسمي للأمم المتحدة بأن مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة حول ليبيا يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري؛ لمناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد ودور البعثة الأممية.

وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة بشأن ليبيا في شهر ديسمبر الماضي، قدم خلالها المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” إحاطة للمجلس حول موقف الأطراف السياسية، من مبادرته الهادفة إلى عقد اجتماع خماسي بين قادة هذه الأطراف.

وأوضح “باتيلي” أن “القادة لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة”.

4 فبراير، 2024 8:28 م
0 0

المزيد من الأخبار

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 27 ألفا و365 شهيدا

4 فبراير، 2024 8:16 م

مصر تدعو المجتمع الدولي إلى تحديد إطار زمني لإقامة دولة فلسطين

4 فبراير، 2024 8:12 م

الجيش الإسرائيلي يقوم بهدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس

4 فبراير، 2024 8:08 م

ثورة في علاج المرض الخبيث.. لقاح منتظر للسرطان وهذه مزاياه

4 فبراير، 2024 6:00 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى