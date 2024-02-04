لمعرفة أسباب ارتفاع المياه الجوفية.. الحكومة الليبية تُغلق مياه النهر الصناعي مؤقتا عن زليتن

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة، أسامة حماد، الإغلاق المؤقت لمياه النهر الصناعي عن زليتن في ظل ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وقالت الحكومة، في بيان بالساعات الأولى من اليوم الأحد، إن الإجراء هدفه إجراء الاختبارات، لمعرفة أسباب ظاهرة ارتفاع نسب المياه الجوفية.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ في ظل إعلان حالة الطوارئ بمدينة زليتن، وبعد مخاطبة وزير الموارد المائية في الحكومة، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهار الصناعي.

وأوضحت أن جهاز النهر سيشرع في عملية إغلاق مؤقت لخطوط التغذية من منظومة النهر إلى زليتن، لإجراء عمليات الاختبار الأولية من أجل معرفة أسباب الظاهرة.

وطمأنت الحكومة بأن عملية الإغلاق ستكون بشكل جزئي على الخطوط الفرعية، وستستمر بضعة أيام فقط حتى انتهاء الخبراء والمختصين المكلفين من مدارسة الوضع في المناطق المتضررة بالمدينة، والوقوف على مسببات الظاهرة وحلها.