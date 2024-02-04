في 14 مجزرة جديدة 127 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة

4 فبراير، 2024 3:18 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 شهيدا منذ بدء الحرب.

وتشمل الحصيلة الجديدة استشهاد 127 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أصيب نحو 66630 شخصا منذ اندلاع الحرب.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأضافت الوزارة: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال 24 ساعة”.

وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس” في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

4 فبراير، 2024 3:18 م
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