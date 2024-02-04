طقس معتدل غدا على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال تدريجي في حالة الطقس بداية من يوم الغد على معظم مناطق البلاد.

ووفقا لنشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض الأماكن، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الغربي والساحل من مصراتة إلى سرت.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12–17)مْ، وتسجل اعتدال بداية من الغد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض الأماكن.

والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(13–18)مْ، وتسجل اعتدال بداية من الغد.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(17–19)مْ.

وتكون السماء في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18–20)مْ.