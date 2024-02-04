خلال أسبوع واحد.. ضبط “63” متهمًا في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد ضبط 63 متهما في وقائع مختلفة خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير الماضي.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مكتب البحث الجنائي ضبط 63 متهما في وقائع مختلفة منها واقعتي قتل ومثلها خطف وسرقة بالإكراه.

إضافة إلى تنفيذ 4 أوامر قبض، وقضية مواقعة، و4 وقائع إيذاء جسيم، و10 قضايا سرقات، وقضية تزوير واستعمال وثائق مزورة، و4 وقائع نصب، و3 خيانة أمانة، و9 إيذاء بسيط، و10 تهديد، و3 قضايا انتهاك حرمة مسكن وواقعة واحدة عدم تبليغ ومثلها تشرد وإساءة معاملة أفراد أسرة، و2 إتلاف أموال، وواقعة هجرة غير شرعية ومثلها مقاومة رجال الأمن وضبط سيارتين مطلوبتين.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن مكتب البحث الجنائي اتخذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع وأحال الجناة إلى المراكز المختصة لإحالتهم للنيابة من حيث الاختصاص.