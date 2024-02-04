حماد يخاطب النائب العام لإيقاف استيلاء حكومة الدبيبة على بعض أملاك الدولة 

أخبار ليبيا 24

خاطب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، النائب العام بسرعة التحرك لإيقاف استيلاء حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية – على بعض أملاك الدولة.

وشدد حماد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعًا، لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024 بشأن نقل تبعية بعض الشركات.

وأوضح رئيس الحكومة أن القرار والصادر بتاريخ 2024/1/24، يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

وأفاد حماد أن هذا القرار تمهيدًا للاستيلاء على تلك الشركات بطريق الخصخصة؛ وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق.