جهاز النهر الصناعي ينفي تسرب المياه من خطوطه الواقعة في زليتن

في بيانٍ له ، نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الأحد، وجود أي تسرُّب للمياه من خطوطه المارة بمنطقة زليتن حيث تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ الشهر الماضي، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم والمشورة الفنية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة بشأن هذه الظاهرة.

وقال الجهاز في البيان الذي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» بأن «جميع الإجراءات بخصوص هذه الظاهرة قد أُخِذت بالاعتبار للتأكد من احتمالية أن ما يحدث بمدينة زليتن قد يكون أحد أسبابه تسرُّبًا للمياه من الخط الناقل لمنظومة مياه النهر الصناعي المار بمدينة زليتن».