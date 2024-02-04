توقيع اتفاقية توأمة مشتركة بين الحكومة الليبية وبلدية دكار

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التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج مع عمدة العاصمة السينغالية دكار والنائب البرلماني بارتيليمي توي دياس.

أكد الجانبان خلال اللقاء على أن هناك فرصًا واعدة لتطوير التعاون والشراكة بين البلدين.

وأشادا بالعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات.

هذا، وقد كان اللقاء مناسبة وجه خلالها الوزير الحويج دعوة إلى عمدة العاصمة دكار من أجل زيارة مدينة بنغازي، وتوقيع اتفاقية توأمة وصداقة بين المدينتين.

وتجدر الإشارة، إلى أن الحويج، سبق وأن أجرى مساء أمس الجمعة مباحثات مع الوزير الأول السينغالي.