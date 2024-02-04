تحذير من استعمال المياه الجوفية بمناطق زليتن المتضررة

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهالي زليتن من استعمال المياه الجوفية ومياه الآبار من داخل المدينة، بسبب تلوثها، ناصحًا إياهم بتناول المياه المعبأة في القنينات من خارج المدينة.

وقدم المركز سلسلة من النصائح للمواطنين من بينها الحرص على غلي المياه قبل الاستعمال لمدة لا تقل عن دقيقة أو اتباع الطرق العلمية المعتمدة لتنقية المياه، ناصحًا بتجنب لسعات البعوض، لاحتمالية أن تكون ناقلة للأمراض.

ودعا المركز إلى تجنب استخدام الخضار والفواكه من المناطق الزراعية المتضررة بالمدينة، والعمل على تأمين بدائل من المناطق غير المتضررة، لتجنب انتشار الأمراض.

ودعا المركز إلى عدم القلق والخوف، وعدم تهويل الأزمة، واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية للدولة، لتلافي نشر الذعر والخوف بين أهالي المنطقة.

وأشار إلى حزمة الإجراءات الاحترازية والاستباقية، لاحتواء أي خطر من الأمراض التي قد تظهر في مثل هذه الظروف.

وكان قد قدم المركز محطة لتحلية المياه بسعة 72 ألف لتر في اليوم للبلدية كحل بديل للمياه الجوفية إلى حين انتهاء الأزمة.