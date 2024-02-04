بعد “24” عام.. تأهل جنوب أفريقيا لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا

4 فبراير، 2024 3:31 م
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أخبار ليبيا 24

تصوير / محمد تاج الدين

بلغت جنوب إفريقيا نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعدما تغلبت على الرأس الأخضر بركلات الترجيح “2-1” بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة “0-0″، أمس السبت على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو.

وفرض حارس ماميلودي صنداونز رونوين وليامس نفسه نجماً لركلات الترجيح حيث تصدّى لأربع منها، مانحاً بلاده جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى نصف النهائي الأول منذ عام 2000.

وضرب “بافانا بافانا” موعداً في نصف النهائي مع نيجيريا الأربعاء على ملعب السلام في بواكي.

 

4 فبراير، 2024 3:31 م
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