بطولة الروبوتات الوطنية بسبها في نسختها الثانية

أخبار ليبيا 24

نتظمت في كلية العلوم التقنية بسبها فعاليات بطولة الروبوتات الوطنية في نسختها الثانية، والتي تنظمها الأكاديمية الليبية للإتصالات والتقنية، ويشارك فيها فرق من مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها، بعضها من فرق الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضها من فرق الكشافة والمرشدات ممن اهتموا بهذا المجال و آخر ابتكاراته وتحديثاته، كما تشارك عدة مؤسسات مجتمع مدني محلية في دعم عدد من الفرق المشاركة في البطولة.

وقالت عضو اللجنة التنظيمية للبطولة عزيزة آدم لوكالة أخبار ليبيا24، إن البطولة هذا العام شهدت زخما ملفتا من ناحية عدد الفرق المشاركة ومن ناحية الجهات الداعمة للفرق التي تتنافس على تقديم العروض وتحسين أدائها عبر هذه العروض والمسابقات، مشيرة إلى أن عدد الفرق المشاركة تجاوز العشر فرق، بعضها من المبتدئين في هذا المجال ولكنهم قطعوا فيه شوطا كبيرا يحسب لهم، كما تمكنوا من تصميم روبوتات فيها أفكار مميزة لحل العديد من المشاكل التي تواجه الروبوتات في حلبات المنافسة.

وأضافت عزيزة أن جوائز البطولة مصنفة بشكل يتناسب مع آداء وعروض ومنافسات الفرق المشاركة، موضحة أن المشاركين أغلبهم من فئات عمرية صغيرة وهو ما يرفع من حماس التنافس ويزيد من جرأة الأفكار التقنية والحلول التي يطرحونها من خلال اختراعاتهم والروبوتات التي يشاركون بها، وأكدت أن البطولة ستكون منتظمة بشكل سنوي وسيكون فيها الكثير من الإضافات من خلال تجارب الشباب ومشاركاتهم.