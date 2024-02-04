بالقوة الضاربة.. دربي مدريد جاهز بكامل أسلتحه

أخبار ليبيا 24

يلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

ويحتل “الميرينجي” ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا بـ57 نقطة، بينما يأتي الروخي بلانكوس في المركز الرابع بـ47 نقطة.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، يتوقع أن يدخل الفريقان المباراة كالآتي:

** تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي – ناتشو – روديجر – كارفاخال.

الوسط: كامافينجا – توني كروس – جود بيلينجهام – فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس.

** تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: ناهويل – هيرموسو – فيتسيل – سافيتش – لينو.

الوسط: باريوس – كوكو – دي باول.

الهجوم: موراتا – جريزمان.