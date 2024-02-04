العاملون بالنقل البحرى يلوحون بالدخول في اعتصام مفتوح حتى الإفراج عن المدير التنفيذي للشركة 

أخبار ليبيا 24

لوح العاملون في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بالدخول في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن المدير التنفيذي للشركة خالد التواتي المختطف منذ أيام.

وأكدت الشركة في بيان لها أن لا زال رهن الاختطاف والإخفاء القسري ودون سبب قانوني وراء هذا العمل الإجرامي.

وحملت الشركة الخاطفين وكافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية التامة عن حياته الشخصية وأي ضرر يقع على أعمال الشركة داخلياً أو خارجياً.

وأكدت الشركة أن العاملين لا يستطيعون ممارسة أعمالهم بالشركة بسبب ما حدث وما تأكد عنه من سوء للأوضاع الأمنية بصفة عامة من استهداف واضح لعرقلة مسيرة عمل المؤسسات الوطنية.

وأشارت إلى أنه رغم تواصلها مع الجهات الاعتبارية بالدولة الليبية وإعلامها بحادثة الهجوم المسلح والإخفاء القسري للمدير التنفيذي ومرافقيه، إلا أن الشركة لم تجد أي تجاوب إيجابي سواء اعتباري أو مهني من كافة مكونات الدولة الحكومية والأمنية.

ولفتت الشركة إلى أن هذا الإهمال قد يضطر العاملين بالشركة إلى الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم المدير التنفيذي للشركة وتأكيد الاستقرار العام لسير عمل الشركة.

وكان مدير عام الشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، اختطف علي يد مسلحين الأربعاء الماضي واقتيد إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى اليوم.