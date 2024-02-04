“العابد” يفتتح ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب في نسخته الرابعة

أخبار ليبيا 24

افتتح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد، ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب في نسخته الرابعة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وعدد من المسؤولين.

وقال العابد إن هذا الحدث يأتي ضمن جهود الوزارة في تدريب الباحثين عن العمل، وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل، مشيراً إلى جهود الوزارة في استحداث مراكز تدريب، وإطلاق مبادرة “مهنتك مستقبلك”.

وأكد العابد أن هناك حزمة من الإجراءات بشأن ضبط جودة التدريب، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إعداد مقترح لتعديل بعض لوائح التدريب من أجل أن تكون محفزة للمتدرب.

وتستمر فعاليات معرض “LETEXPO 4” حتى السادس من فبراير الحالي، ويشارك فيه عدد من المؤسسات الحكومية وشركات التدريب المحلية والدولية.