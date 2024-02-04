الحكم المحلي تُعلن عن خطة من 3 مسارات لمواجهة ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

أخبار ليبيا 24

أجرى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، زيارة لمنطقة عين كعام والمناطق المتضررة ببلدية زليتن، للوقوف على الأعمال الجارية من تنظيفات وردم وسحب المياه الجوفية بها.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان، إنه على هامش الزيارة جرى عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور التومي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، وعميد وأعضاء المجلس البلدي لزليتن، ووجهاء وأعيان البلدية، لبحث مستجدات الظاهرة، والإجراءات والتدابير المتخذة.

وقال التومي، بصفته رئيس اللجنة المركزية لمتابعة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بزليتن، إن خطة الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة لها 3 مسارات متوازية، منها تكثيف جهود سحب المياه والردم ومكافحة الحشرات، وتوفير مساكن بديلة للمواطنين المتضررين، وتوفير مياه الشرب المعلبة.

وتشمل الخطة تنفيذ شبكة نزح أفقي من أجل خفض منسوب المياه، للتخفيف من حدة الأضرار الناجمة على البنية التحتية والصحة والبيئة، ودراسة الظاهرة، والبحث عن مسبباتها، ووضع حل جذري لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية.