الجيش الإسرائيلي يقوم بهدم الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس

قالت مصادر فلسطينية، الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قد نفذ 58 عملية هدم استهدفت منشآت وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر يناير الماضي.

وبحسب تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، فإن “سلطات الاحتلال نفذت 58 عملية هدم منها 22 مسكنا مأهولا، ومسكنين غير مأهولين، و16 منشأة زراعية”، خلال يناير.

وأضافت الهيئة أن عمليات الهدم تركزت في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، والقدس (وسط) وقلقيلية (شمال)، مشيرة أيضا إلى “26 إخطارًا بهدم منشآت” خلال الشهر نفسه.

ورصد التقرير “1593 اعتداء: قوات الاحتلال نفذت 1407 اعتداءات منها، فيما نفذ المستعمرون 186 اعتداء”.