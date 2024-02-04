افتتاح كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية في بنغازي

4 فبراير، 2024 2:38 م
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أخبار ليبيا 24

اجتمع عميد كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية اللواء خالد الفايدي، بعدد من أعيان مدينة بنغازي ومسؤولين محليين، للتحضير لافتتاح الكلية بعد إنجاز أعمال الصيانة والتطوير.

وأكد اللواء أن الاجتماع تم بهدف تقديم الشكر والامتنان للشخصيات البارزة والمسؤولين المحليين على جهودهم في تذليل الصعوبات التي واجهت مشروع إنشاء كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، وتم خلال الاجتماع جولة في مبنى الكلية بعد الانتهاء من أعمال التحسين والتجهيزات.

وأشاد المجتمعون بمستوى الإنجاز الذي تحقق في تحسين وتطوير مرافق الكلية، وأكدوا أهمية هذا الصرح في تعزيز المرافق الأمنية الهامة في المنطقة.

4 فبراير، 2024 2:38 م
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