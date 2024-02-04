ارتفاع الدولار واستقرار اليورو أمام الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر صرف الدولار ارتفاعا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.83 دينار مقارنة بـ4.82 المسجل في تعاملات الخميس الماضي، وفقا لنشرة العملات لمصرف ليبيا المركزي.

في حين استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار.

وبلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.26 دينار ليبي، سجل الفرنك السويسري 5.58 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

كما بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.