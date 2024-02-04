إنفاذ القانون توقف تعديات على أرض مملوكة لأحد المواطنين في طرابلس 

أخبار ليبيا 24

أوقفت إدارة إنفاذ القانون تعديات على أرض مملوكة لأحد المواطنين بحي الكرامة طريق الفلاح الجبس في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الإدارة أن استعادة الأرض من قبل بعض الخارجين عن القانون جاء بناء على ماجاء في كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام بشأن التحقيقات الجارية حول احتلال قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين.

وأشارت إدارة إنفاذ القانون إلى أن الأرض مساحتها 3956 متر مربع، وقامت الدوريات بوقف التعديات على الأرض وتم قفلها ومنع استغلالها.

وأفادت الإدارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المحضر لمكتب النائب العام لاستكمال باقي الإجراءات بشأنها.