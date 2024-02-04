أوقاف الحكومة الليبية تبحث سبل توحيد الشعائر في البلاد واجتناب أسباب الخلاف فيها 

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية عاطف العَبيدي الإشكالات التي تواجه سير أعمال لجنة تقصي الأهلّة التابعة للجنة العليا للإفتاء، والطرق الكفيلة بحلحلتها.

واستعرض العبيدي، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الرصد، ورؤساء المراصد بلجنة تقصي الأهلّة، آلية عمل اللجنة وسبل تطويرها.

وناقش رئيس اللجنة، كيفية الارتقاء باللجنة إلى الأفضل في جميع الجوانب، إضافة إلى تزويد مكاتبها بأجهزة الرصد والمناظير والمعدات اللازمة.

وتم التأكيد على السعي الحثيث لتأدية عملها بدقة وإتقان، والعمل على أسباب اجتماع المسلمين لتوحيد الشعائر في البلاد، والحرص على اجتناب أسباب الخلاف فيها.

يذكر أنّ لجنة المراصد لها عدة مراصد في مختلف المدن والمناطق الليبية، وهي “طبرق، المخيلي، المرج، طلميثة، وأوجلة، وسرت، والجفرة، وسمنو، وحمّيرة”.