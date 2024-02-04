أكثر من 51 قتيلا في حرائق الغابات في تشيلي

4 فبراير، 2024 10:37 ص
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أخبار ليبيا 24

قالت السلطات في تشيلي، أمس السبت، إن ما لا يقل عن 51 شخصا لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات في وسط البلاد، ومن المرجح زيادة عدد القتلى إذ تكافح فرق الطوارئ لإخماد الحرائق التي تهدد مناطق حضرية.

وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو، الذي يقطنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء، وفقا لرويترز.

وذكرت السلطات أن مناطق محيطة بمدينة فينيا ديل مار الساحلية السياحية كانت الأكثر تضررا وأن فرق الإنقاذ تكافح من أجل الوصول إلى كافة المناطق المتضررة.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن حصيلة القتلى ارتفعت بعدما تم العثور على 5 جثث في طرق عامة، مضيفة أن المعلومات تشير إلى “أننا سنبلغ أعدادا أعلى بكثير” في الساعات المقبلة.

 وتابعت “الوضع في فالبارايسو هو الأكثر حساسية”، وقالت إن البلاد تواجه أسوأ كارثة منذ زلزال هز البلاد في عام 2010 وأودى بحياة 500 تقريبا.

وخلال يومي الجمعة والسبت زادت مساحة الأراضي المتضررة من حرائق الغابات إلى 43 ألف هكتار من 30 ألفا.

وذكر مسؤولون أن الحرائق أسفرت أيضا عن تدمير نحو 1100 منزل.

 

4 فبراير، 2024 10:37 ص
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