لزيادة أدائها الإنتاجي.. قطع غيار ألمانية تصل محطة الزهراء في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن وصول شحنة قطع غيار عبر مطار معيتيقة الدولي إلى محطة كهرباء الزهراء غرب طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، إن الشحنة موردة من شركة “سيمنس” الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل بهدف استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بالمحطة.

وأشار البيان إلى أن الشحنة تأتي ضمن جهود شركة الكهرباء لتجديد وحدات التوليد دعمًا للشبكة وللعمل على زيادة أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها.