لجنة تقصي الأهلة بالحكومة الليبية تبحث سبل توحيد الشعائر في البلاد

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية عاطف العَبيدي الإشكالات التي تواجه سير أعمال لجنة تقصي الأهلّة التابعة للجنة العليا للإفتاء، والطرق الكفيلة بحلحلتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بنغازي مع رئيس لجنة الرصد، ورؤساء المراصد بلجنة تقصي الأهلّة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع بحث آلية عمل لجنة أقصى الأهلة وسبل تطويرها، والارتقاء بها إلى الأفضل في جميع الجوانب، إضافة إلى تزويد مكاتبها بأجهزة الرصد والمناظير والمعدات اللازمة، والسعي الحثيث لتأدية عملها بدقة وإتقان، والعمل على أسباب اجتماع المسلمين لتوحيد الشعائر في البلاد، والحرص على اجتناب أسباب الخلاف فيها.

يشار إلى أنّ لجنة المراصد لها عدة مراصد في مختلف المدن والمناطق الليبية، وهي: “طبرق، والمخيلي، والمرج، وطلميثة، وأوجلة، وسرت، والجفرة، وسمنو، وحمّيرة”.