فريق مؤسسة النفط يباشر في دراسة ارتفاع منسوب المياه في زليتن

أخبار ليبيا 24

أعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، مباشر فريقها في أخذ العينات من المياه، بالمناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، في زليتن.

وقالت المؤسسة، في بيان مقتضب، إنّه سيتم تحليل العينات، ودراسة تركيب الطبقات الصخرية، لمعرفة الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمياه، وللوقوف على أسباب، هذه الظاهرة.

ووصل الفريق إلى زليتن، يوم أمس الجمعة. قالت، المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، إن رئيس مجلس الإدارة، فرحات بن قدارة، أصدر تعليماته لشركات القطاع، لتقديم المساعدة بشكل عاجل لبلدية زليتن، لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة يصدر تعليماته لشركات القطاع ويشدد على عدم التلكئ في تقديم المساعدة لحل الأزمة في بلدية #زليتن.#NOC #OIL #LIBYA pic.twitter.com/NOvwiZMZ68 — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) February 1, 2024

وأضافت المؤسسة، أن بن قدارة، شدد على عدم المتلكئ، أو الارتهان للإجراءات البيروقراطية.

وعقد بن قدارة اجتماعا ضم، بلدية زليتن ومدراء كبرى شركات قطاع النفط، الواحة، مليتة، سرت، البريقة، الوطنية للإنشاءات، إضافة إلى مركز بحوث النفط، وعدد من الخبراء الجيولوجيين، بالمركز.

وقالت المؤسسة، إنّه جرى خلال الاجتماع متابعة أزمة ارتفاع منسوب المياه في زليتن.