عقيلة يتلقى دعوة رسمية من جمهورية فرنسا لزيارة باريس

3 فبراير، 2024 5:07 م
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أخبار ليبيا 24

تلقى، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم السبت، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيادة باريس، وفق ما ذكر المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

واستقبل عقيلة، اليوم بمكتبه في القبة، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وقال بليحق، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل إنهاء الأزمة الراهنة، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بليحق، أن السفير الفرنسي، سلّم دعوة رسمية، من جمهورية فرنسا، لرئيس مجلس النواب، لزيارة باريس.

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3 فبراير، 2024 5:07 م
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