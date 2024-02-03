عقب لقائه الدبيبة .. وزير الدفاع السعودي: يؤكد على ضرورة تكثيف التشاور بين بلاده وليبيا لمحاربة الإرهاب

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وصل رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض.

وعقب وصوله كان في استقبال الدبيبة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحث معه أوجه التعاون بين البلدين في المجال العسكري والتدريب ومكافحة الإرهاب.

وعبّر بن سلمان خلال اللقاء، عن سعادته بمشاركة رئيس الوزراء بصفته وزيرا للدفاع في أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وأكد بن سلمان ضرورة تكثيف التشاور بين المملكة العربية السعودية وليبيا في ملف محاربة الإرهاب، وفتح أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المختلفة، واستمرار عقد اللقاءات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني.